God of War Judge commenta il Kratos della serie Prime | Volevo che scegliessero un fan del personaggio

Il casting del live-action di God of War ha suscitato molte attese tra i fan. Judge, il doppiatore originale di Kratos, ha commentato la scelta di Ryan Hurst nel ruolo, evidenziando di aver voluto un attore appassionato del personaggio. La sua opinione offre uno sguardo interessante sulla selezione, in un momento in cui il progetto si prepara a portare il celebre guerriero Norreno sul grande schermo.

Il casting del live-action di God of War era atteso con una certa ansia collettiva. Ora che il nome c'è, il doppiatore originale ha voluto dire la sua sulla scelta di Ryan Hurst. La serie live-action di God of War per Prime Video ha scelto il suo Kratos: sarà Ryan Hurst, già apprezzato attore e gamer di lungo corso. Lo storico interprete vocal di Kratos, Christopher Judge, è entusiasta del passaggio di testimone. Christopher Judge benedice l'erede Nel mondo videoludico moderno, pochi doppiatori hanno raggiunto un'identificazione così forte con un personaggio quanto Christopher Judge con Kratos. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

God of War serie TV: Ryan Hurst è Kratos su Prime VideoLa serie TV di God of War, disponibile su Prime Video, porta sullo schermo la storia di Kratos e Atreus, focalizzandosi sulla fase norrena della saga.

God Of War Voice Actor Christopher Judge Reacts To Ryan Hurst's Kratos CastingChristopher Judge, who has voiced Kratos in the God of War series for years, has offered his thoughts on Ryan Hurst's casting for the God of War show. msn.com

Kratos VA Christopher Judge comments on Ryan Hurst's casting in Amazon's God of War seriesAll I wanted, was for whoever was cast as Kratos, was that the love, cherish and respect Kratos as much as we all do. ... gamereactor.eu

