Bollette | Governo studia bonus 90 euro e interventi sui prezzi all’ingrosso per famiglie e imprese

Il governo sta preparando un bonus di 90 euro per le famiglie e lavora anche su interventi per ridurre i prezzi all’ingrosso dell’energia. L’obiettivo è aiutare le famiglie a risparmiare sulle bollette e cercare di frenare gli aumenti dei costi dell’elettricità sul mercato all’ingrosso. Nei prossimi giorni, si attendono decisioni concrete su queste misure.

Bollette, Governo al Lavoro su Bonus da 90 Euro e Taglio dei Prezzi All’Ingrosso. Il governo italiano punta a un duplice intervento per alleggerire il peso delle bollette energetiche sulle famiglie e tentare di stabilizzare i prezzi all’ingrosso dell’elettricità. La misura, annunciata il 12 febbraio 2026, prevede un bonus di 90 euro per i nuclei familiari in difficoltà e un tentativo di contenere le quotazioni energetiche, ma necessita dell’approvazione della Commissione Europea e si scontra con le possibili resistenze del settore. L’obiettivo è fornire un immediato sollievo ai cittadini più vulnerabili e agire sulle cause strutturali del caro energia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo ha approvato un nuovo decreto che introduce un bonus di 90 euro per le famiglie e mette a disposizione 3 miliardi di euro per abbassare le spese di famiglie e imprese.

Il governo ha approvato il nuovo decreto bollette che entrerà in vigore nel 2026.

