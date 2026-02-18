Comitato esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo

Il comitato di esperti dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha respinto la richiesta di un nuovo trapianto di cuore per un bambino di due anni e mezzo. La decisione arriva dopo che, lo scorso dicembre, il piccolo aveva ricevuto un primo trapianto che si era rivelato compromesso. I medici hanno valutato che i rischi superano i benefici e non si può procedere con un secondo intervento. La famiglia del bambino attende ora indicazioni sui prossimi passi da seguire.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il comitato di esperti riunito all' Ospedale Monaldi di Napoli, secondo quanto si apprende, ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.