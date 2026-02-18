Il modello scandinavo come capocordata | seguono UK e Italia

Il modello scandinavo ha guidato i paesi europei nel modo di gestire i flussi migratori, influenzando anche Regno Unito e Italia. Questo approccio si basa su politiche di integrazione e accoglienza più aperte, con servizi di supporto dedicati ai nuovi arrivati. Negli ultimi anni, sono stati messi in atto programmi specifici per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro e nella società. La presenza di centri di assistenza e iniziative di inclusione ha reso questi paesi più attrattivi per i migranti. La tendenza continua a mostrare una crescente adesione a questo modello.

Negli ultimi anni il cosiddetto “modello scandinavo” ha anticipato una trasformazione profonda nella gestione dei flussi migratori. Finlandia e Norvegia, pur con differenze istituzionali, hanno progressivamente spostato l’attenzione dall’accoglienza come principio generale alla sostenibilità amministrativa e sociale del sistema. La protezione internazionale è stata resa più condizionata, i tempi delle procedure sono stati accorciati e il legame tra integrazione e inserimento lavorativo è diventato centrale. Non si tratta di una chiusura formale delle frontiere, ma di una ridefinizione delle condizioni di permanenza e dei meccanismi di rimpatrio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il modello scandinavo come capocordata: seguono U.K. e Italia.

