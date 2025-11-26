LIVE Italia-Svezia 1-2 Europei curling 2025 in DIRETTA | punto scandinavo nel quarto end

Oasport.it | 26 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 9.11: Casa libera quando mancano 4 tiri, si va verso l’annullamento dell’end 9.07: Stone svedese a punto a metà del quinto end 9.01: Bravo Retornaz a piazzare la stona azzurra al punto giusto, Edin prova la magia promuovendo la guardia ma non gli riesce: un punto svedese nel quarto end: 1-2 8.58: Ancora situazione complicata con una stone scozzese a punti quando mancano due tiri alla fine dell’end 8.53: Casa libera dopo 8 tiri del quarto end 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

