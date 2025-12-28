Soldi ad Hamas bagarre alla Camera Il centrodestra attacca | La sinistra non condanna M5s | Israele finanzia l’Isis

Nella recente discussione alla Camera, si è aperto un dibattito sulla vicenda dei finanziamenti a Hamas, con accese critiche tra le forze politiche. Il centrodestra ha accusato la sinistra di non condannare adeguatamente, mentre i M5s hanno sottolineato presunte connessioni tra Israele e gruppi terroristici. Contestualmente, l’arresto di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, ha attirato l’attenzione sull’attuale situazione politica e diplomatica.

Roma, 27 dicembre 2025 – L'arresto di Mohammad Hannoun, architetto e presidente dell' Associazione dei Palestinesi in Italia, ha scosso profondamente i palazzi del potere. Dopo l'apprezzamento della premier per l'operazione e le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ieri il vicepremier Matteo Salvini è passato all'attacco diretto contro le piazze pro Gaza: " L'idolo dei pro Pal che per qualche giorno hanno bloccato l'Italia sarebbe, secondo gli investigatori, un finanziatore del terrorismo, dei massacri del 7 ottobre. Spero che vengano presi tutti, spero che vengano espulsi quelli che sono in Italia illegalmente e spero che – ha chiosato Salvini – il processo di pace prosegua nonostante i pro Pal".

Inchiesta Hamas, Donzelli: Hannoun andava a spasso per tutta Europa con Ascari. Bagarre in Aula - (Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2025 "Capisco il nervosismo dell'opposizione perché Hannoun andava a spasso per tutta Europa con la Parlamentare del M5s Ascari", così Donzelli in Aula alla Camera ... la7.it

Inchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”. La destra esulta: “Un punto di svolta” - Grimaldi (Avs) contro Rampelli: "Non sa gestire l'Aula". ilfattoquotidiano.it

Soldi ad Hamas, la rete italiana”. “Hamas, finanziamenti dall’Italia”. “Retata tra i pro-Pal”. “La beneficenza del terrore”. Titoli strillati, prime pagine e apertura dei notiziari per nove arresti di cittadini di origine palestinese, per le quali vale la presunzione di innoce x.com

Non sono felice che i soldi delle mie donazioni per aiuti umanitari al popolo palestinese siano finiti in pancia ad Hamas. - facebook.com facebook

