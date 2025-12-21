Le manifestazioni a Tel Aviv continuano a testimoniare il malcontento di una parte della popolazione nei confronti della gestione politica. Centinaia di cittadini si sono riuniti ancora una volta per esprimere il loro dissenso. La situazione resta delicata e il dibattito pubblico si intensifica. Israele, a Tel Aviv in centinaia in piazza contro il governo Netanyahu.

Centinaia di persone sono scese nuovamente in piazza sabato sera a Tel Aviv, in Israele, per protestare contro il governo di Benjamin Netanyahu. I manifestanti hanno accusato l’esecutivo di discriminare la popolazione araba. Ogni settimana ormai da più di due anni si scatenano in Israele dure proteste antigovernative. Tanti i cartelli e i cori contro il primo ministro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

