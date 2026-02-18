iL ministro della Cultura | Al Sannazaro tragedia culturale che può diventare opportunità

Il ministro della Cultura ha definito il crollo del teatro Sannazaro una vera tragedia, causata dal deterioramento strutturale accumulato nel tempo. Per lui, questa perdita rappresenta anche un’opportunità per rafforzare le collaborazioni tra enti pubblici e privati, puntando a una nuova struttura più sicura e moderna. L’obiettivo è garantire un futuro stabile per il teatro, coinvolgendo associazioni culturali e amministrazioni locali. La priorità resta la ricostruzione, con un piano che includa interventi concreti e finanziamenti mirati.

Tempo di lettura: 2 minuti "Siamo di fronte a una tragedia culturale, ma da questa tragedia può venire fuori una splendida forma di cooperazione tra istituzioni differenti per raggiungere l'obiettivo di creare una struttura ancora più forte che dia continuità e solidità al teatro Sannazaro che vada nella direzione migliore da qui a tutti gli anni che verranno". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al termine del vertice svoltosi nella sede della Prefettura di Napoli per fare il punto sulla situazione all'indomani dell'incendio che ha distrutto il teatro. "Abbiamo iniziato a stabilire un percorso che ci porterà attraverso la cooperazione con i gestori e i proprietari del teatro Sannazaro, con le istituzioni locali e nazionali, a raggiungere il prima possibile l'obiettivo di restaurare e rigenerare il teatro senza che la programmazione delle attività del teatro venga meno".

