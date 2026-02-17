Incendio al Teatro Sannazaro | un colpo al cuore della cultura partenopea

Un incendio al Teatro Sannazaro ha distrutto parti della struttura, lasciando senza spettacoli la città di Napoli. Le fiamme sono divampate nella notte e hanno causato ingenti danni all’edificio storico, che da anni ospita rappresentazioni teatrali e eventi culturali. La perdita colpisce direttamente il patrimonio artistico della città, che si prepara a riprendersi da questo colpo duro.

Napoli, incendio al Teatro Sannazaro: Fico “Una ferita alla cultura, lavoreremo per la ricostruzione”Un incendio scoppiato nella notte ha danneggiato gravemente il Teatro Sannazaro di Napoli, causando danni alla struttura e interrompendo le attività culturali del teatro.

Incendio al Sannazaro di Napoli, Peppe Barra: “Una spada nel cuore, quel teatro era luce”L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli ha provocato una perdita dolorosa per Peppe Barra, che definisce il rogo come una ferita profonda.

