Incendio Sannazaro Michele di Bari | È una tragedia culturale e umana

Il prefetto Michele di Bari ha descritto l’incendio al teatro Sannazaro come una perdita enorme per la cultura e le persone di Napoli. La notte scorsa, le fiamme hanno devastato il teatro, simbolo storico della città, lasciando dietro di sé macerie e tanta amarezza tra gli abitanti. Di Bari si trovava vicino al teatro quando sono scoppiate le fiamme, e ha sottolineato come questo episodio abbia colpito profondamente la comunità locale.

“È una tragedia culturale, da una parte, ma anche umana, dall’altra”. Lo ha detto Michele di Bari, prefetto di Napoli, intervistato a pochi passi dal teatro Sannazaro, distrutto la corsa notte a causa di un incendio. “Questa mattina quando siamo stati svegliati, verso le sei, nessuno poteva mai immaginare che il teatro potesse distruggersi nel giro di pochi attimi. Questo significa che dobbiamo guardare soprattutto con speranza al domani perché Napoli non può privarsi di un serbatoio culturale che ha accompagnato dal 1850 in poi la storia più bella della città”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio Sannazaro, Michele di Bari: "È una tragedia culturale e umana" Incendio teatro Sannazaro, Fico e Manfredi: “Una ferita per tutti” L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli, scoppiato nelle prime ore del mattino nel quartiere Chiaia, ha causato danni significativi alla struttura. Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: si indaga per incendio colposo. I vigili: «Tutto distrutto». Residenti evacuati Un incendio ha devastato il teatro Sannazaro di Napoli, spinto da un possibile errore umano, secondo le prime ipotesi degli inquirenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio a Napoli, a fuoco il teatro Sannazaro: crolla la cupola; Incendio a Napoli, distrutto il teatro Sannazaro: crolla la cupola, interni irrecuperabili; Incendio nel cuore di Chiaia, distrutto il Teatro Sannazaro VIDEO; Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: Completamente compromesso. Case evacuate. Incendio Sannazaro, le lacrime della proprietaria Laura Sansone(LaPresse) Lara Sansone in lacrime a via Chiaia, confortata dagli abbracci di amici e parenti, dopo che il teatro Sannazaro, di cui è proprietaria, è stato ... ilmattino.it Incendio Sannazaro, Michele di Bari: «È una tragedia culturale e umana»(LaPresse) È una tragedia culturale, da una parte, ma anche umana, dall'altra. Lo ha detto Michele di Bari, prefetto di Napoli, intervistato a pochi passi ... ilmattino.it #Tg2000, #17febbraio 2026 - ore 12 #Napoli #incendio #Sannazaro #Ucraina #Zelensky #Kiev #Iran #Trump #Witkoff #Khamenei #Cuba #BoardofPeace #Gaza #Israele #India #JesseJackson #Carnevale #Maltempo #Calabria #OlimpiadiInvernali #TV2000 x.com Il momento dell’incendio alla cupola del Teatro Sannazaro. #ilmattino #napoli #incendio #teatrosannazaro facebook