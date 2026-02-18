Il maxi striscione apparso sulla passerella ciclopedonale per ricordare Quentin figlio d' Europa

Un grande striscione è stato steso sulla passerella ciclopedonale di viale Stucchi a Monza, in ricordo di Quentin, definito

Lo stesso striscione è apparso anche in altre città italiane. Lo striscione è firmato Lelatà Azione e FederAzione “L’antifascismo uccide: onore a Quentin figlio d’Europa”. È questo il maxi striscione che è stato esposto a Monza, lungo la passerella ciclopedonale di viale Stucchi che collega il quartiere di Sant’Albino a Cederna. Una strada di grande passaggio dove i promotori (i gruppi di destra Lealtà Azione e FederAzione) hanno esposto il grande striscione. Uno striscione esposto contemporaneamente in diverse città (Milano, Torino, Lodi, Legnano, Firenze, Palermo, Vicenza, Catanzaro, Bari, Pescara, Caltanisetta) con il quale i militanti di destra hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia di Quentin Deranque, un militante di destra francese di 23 anni morto il 14 febbraio a Lione dopo due giorni di agonia.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nuova passerella ciclopedonale: "Volano ora non è più isolata"È stata completata la nuova passerella ciclopedonale sul ponte che attraversa il Po, collegando Volano di Codigoro e il lido di Volano a Comacchio.

Nuova ciclopedonale. Passerella sull’Adda. Brivio e Cisano sono uniteÈ in fase di realizzazione una nuova ciclopedonale che collegherà Brivio e Cisano, attraversando l’Adda a monte del ponte esistente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.