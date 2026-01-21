È in fase di realizzazione una nuova ciclopedonale che collegherà Brivio e Cisano, attraversando l’Adda a monte del ponte esistente. Questa passerella permetterà un collegamento sicuro e sostenibile tra i due comuni, favorendo la mobilità lenta e rispettosa dell’ambiente. L’opera contribuirà a migliorare la fruibilità del territorio, offrendo un percorso pratico per pedoni e ciclisti lungo la riva del fiume.

Un attraversamento ciclopedonale sull’Adda accanto al ponte di Brivio. Verrà realizzato a monte del ponte. Sarà una passerella protetta e panoramica, vista fiume e vista centro del borgo rivierasco, con il suo castello e il suo nucleo storico e vista montagne. Sarà accessibile dal borgo di Sant’Antonio dal lato occidentale di Brivio, in provincia di Lecco, e dalla località La Sosta sul lato orientale di Cisano Bergamasco, provincia di Bergamo. Sarà collegato con il resto della ciclovia dell’Adda. Il tracciato, visto dall’alto, in pianta, formerà un ansa, staccandosi di qualche metro nella parte centrale dal ponte viario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova ciclopedonale. Passerella sull’Adda. Brivio e Cisano sono unite

