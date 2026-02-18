Il Mattino | Napoli linea verde per il rilancio | Tzolakis Poku e Akliouche nel mirino

Il Napoli punta sulla linea verde per rinforzare la squadra e ha messo nel mirino Tzolakis, Poku e Akliouche. La scelta nasce dalla volontà di investire su giovani talenti, con l’obiettivo di creare un futuro più solido. La società sta valutando diversi accordi, anche con club esteri, per portare questi giocatori in ritiro già a luglio. La strategia include anche un rinnovato settore giovanile, con più spazio ai promettenti Under 23.

"> Gli azzurri pianificano l’estate: ritorno alla strategia Under 23. Scouting in azione tra Grecia, Germania e Francia. Il Napoli non giocherà la Champions fino alla prossima stagione, ma – come sottolinea Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli – le notti europee restano un osservatorio privilegiato per il futuro. Perché è proprio da lì che passeranno i prossimi investimenti azzurri. Secondo quanto riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, la dirigenza vuole tornare alla matrice storica dell’era De Laurentiis: puntare forte su Under 23 di prospettiva, profili sostenibili oggi e potenziali plusvalenze domani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

