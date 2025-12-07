Calciomercato Milan Tare prosegue con la ‘linea verde’ | nel mirino del ds rossonero uno dei migliori talenti presenti nel Bayern Monaco Le ultimissime
Calciomercato Milan, Tare ha messo gli occhi su uno dei talenti del Bayern Monaco. Licina è l’ultimo nome finito nel mirino dei rossoneri Il calciomercato del Milan continua a confermarsi come uno dei terreni su cui la società rossonera dimostra maggiore lucidità e progettualità. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il club non sta soltanto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mercato #Milan, si riapre la strada che porta a #Bouaddi? Ecco le ultime sul talento francese #SempreMilan #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
La rivelazione bmbr.cc/yaaudly #Calciomercato #Milan Vai su X
Calciomercato Milan, Tare ha praticamente definito il primo colpo per gennaio: accordo trovato. I dettagli di questa operazione - Calciomercato Milan: Arizala è il primo colpo del 2026, operazione definita. Riporta calcionews24.com
Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco dei rossoneri: Tare è pronto a sfidare quella big italiana. Le ultime - Calciomercato Milan, i rossoneri continuano ad essere alla ricerca di un bomber. Da calcionews24.com
Calciomercato Milan, le mosse per l’attacco: i nuovi profili giovani sul taccuino di Tare - Il Milan riflette su diversi profili per il reparto offensivo in vista dell’inverno e anche delle prossime stagioni. notiziemilan.it scrive
Calciomercato Milan, Tare guarda in Sudamerica: trattativa.. - Calciomercato Milan, Moretto svela la mossa rossonera: nel mirino il terzino 2005 Arizala del Medellín, operazione da 3 milioni Il radar del mercato rossonero si sposta con decisione oltreoceano, anda ... Come scrive milannews24.com
Calciomercato Milan, scelto il rinforzo in difesa: Tare pesca dal Qatar - Il Milan vuole il giovane difensore del Qatar: il direttore sportivo, Igli Tare, è pronto ad affondare il colpo. Secondo spaziomilan.it
Calciomercato Milan, Tare pianifica l'assalto allo scudetto - Calciomercato Milan, Igli Tare progetta un doppio colpo a gennaio: nel mirino Icardi per l’attacco e Mendy per la difesa La corsa alla seconda stella del Milan si fa seria. Da milannews24.com