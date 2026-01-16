Parco Colline Metallifere Nasce ’Visioni telluriche’
Il Parco delle Colline Metallifere, situato a Grosseto, si distingue per il suo impegno culturale. Recentemente, ha ottenuto un riconoscimento importante vincendo l’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2025”, promosso dal Ministero della Cultura. In questo contesto nasce “Visioni telluriche”, un progetto che mira a valorizzare il patrimonio naturale e culturale del parco attraverso l’arte fotografica, rafforzando la sua presenza sulla scena nazionale.
GROSSETO Il Parco nazionale delle Colline Metallifere si afferma sulla scena culturale nazionale con un successo di assoluto rilievo: ha vinto l’avviso pubblico ’ Strategia Fotografia 2025 ’, promosso dalla direzione generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il progetto vincitore, intitolato ’ Visioni telluriche, nuove esplorazioni nel Parco delle Colline metallifere ’, si è classificato al quinto posto nella graduatoria della Sezione II, su 29 proposte presentate. Questo risultato si traduce in un finanziamento di ben 95.150 euro, che copre l’intero costo del progetto. Per la presidente del Parco, Fabiola Favilli, si tratta di una "grandissima soddisfazione che riconosce la assoluta rilevanza a livello nazionale del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
