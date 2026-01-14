Nasce l' associazione Made in Perugia Il presidente | Vogliamo far dialogare fra loro le imprese
È nata l’associazione Made in Perugia, dedicata a favorire il dialogo tra imprese e realtà locali. Il presidente sottolinea l’importanza di creare una rete collaborativa per sostenere lo sviluppo economico del territorio. L’organizzazione si propone come punto di incontro e confronto, promuovendo iniziative volte a rafforzare le relazioni tra le imprese e a valorizzare il patrimonio imprenditoriale di Perugia.
Un'associazione che mette al centro delle sue attività il dialogo fra imprese e differenti realtà del territorio. Questo l'obiettivo principale di “Made in Perugia”, associazione nata da un'iniziativa di un gruppo di giovanissimi perugini, di età compresa fra i 18 e i 23 anni, mossi dalla volontà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Elezioni 2027, a Roma nasce un'associazione di musulmani: "Vogliamo diventare soggetti politici"
Leggi anche: Nasce a Foggia una nuova associazione datoriale a tutela delle piccole e medie imprese e dell'artigianato
A Perugia è spuntato un piccolissimo spazio espositivo dedicato ai progetti sonori - Lo spazio espositivo è la sede di Officina Sonora APS, associazione volta all'indagine di progetti e ricerche artistiche dedicate al suono e all'ascolto, composta da Riccardo Toccacielo, Matteo Tassi ... artribune.com
A Perugia Nasce la Cittadella della Musica - Diventa realtà il sogno di ’Ars et Labor’, l’associazione culturale che da anni insegue la missione di condividere la bellezza della musica ... lanazione.it
Davoli, nasce un’intesa e uno scambio culturale Italia-Ucraina tra associazione di Volontariato Vincenziano e associazione di Promozione sociale Kolos. https://www.giornaledicalabria.it/davoli-nasce-unintesa-e-uno-scambio-culturale-tra-associazione-di-volo facebook
L’Associazione nasce dall’incontro di genitori che si sono conosciuti nel Reparto di Ematologia dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara, condividendo il difficile percorso della malattia dei propri figli. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.