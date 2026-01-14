Nasce l' associazione Made in Perugia Il presidente | Vogliamo far dialogare fra loro le imprese

È nata l’associazione Made in Perugia, dedicata a favorire il dialogo tra imprese e realtà locali. Il presidente sottolinea l’importanza di creare una rete collaborativa per sostenere lo sviluppo economico del territorio. L’organizzazione si propone come punto di incontro e confronto, promuovendo iniziative volte a rafforzare le relazioni tra le imprese e a valorizzare il patrimonio imprenditoriale di Perugia.

