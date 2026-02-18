Il giro di mazzette alla Sovrintendenza del mare chiusa l' inchiesta per un funzionario

Lo scorso 23 ottobre, la guardia di finanza ha arrestato in flagrante un funzionario della Sovrintendenza del mare, colto mentre riceveva una mazzetta da mille euro da un imprenditore in un negozio di piazza Marina. La vicenda è finita con la chiusura dell'inchiesta, che non ha più coinvolto altri membri dell'amministrazione. Un dettaglio concreto rende ancora più chiara la portata dell'episodio: l'arresto è avvenuto pochi minuti dopo il pagamento sospetto.

Era stato arrestato in flagranza dalla guardia di finanza lo scorso 23 ottobre pochi minuti dopo aver intascato una mazzetta da mille euro da un imprenditore in un negozio di piazza Marina. Adesso per Antonio Librizzi, 63 anni, funzionario direttivo della Soprintendenza del mare, i sostituti procuratori Gianluca De Leo, Eugenio Faletra e Antonino Iannotta hanno chiuso le indagini e si apprestano a chiedere il rinvio a giudizio. Secondo la ricostruzione dell'accusa, l'indagato avrebbe ricevuto denaro - 3.400 euro in pochi mesi - per velocizzare i pagamenti relativi alle pratiche di due imprenditori che tuttavia, stanchi di subire, avevano deciso di denunciarlo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

