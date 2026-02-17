Patenti false ed esami mai sostenuti scoperto un giro di mazzette alla Motorizzazione | 46 indagati

La Procura ha scoperto un giro di corruzione alla Motorizzazione civile, coinvolgendo 46 persone indagate. Secondo le indagini, alcuni avrebbero pagato tangenti per ottenere patenti nautiche senza sostenere gli esami, alcuni dei quali mai fatti. La frode si concentrava soprattutto sul rilascio di documenti necessari per comandare le imbarcazioni entro le 12 miglia dalla costa. Un funzionario sarebbe stato al centro di questa rete illecita, facilitando il rilascio di patenti false dietro pagamento di somme di denaro.

Sarebbe bastato pagare per ottenere la patente nautica: lo sostiene la Procura che ritiene di aver individuato un presunto giro di mazzette alla Motorizzazione civile per truccare gli esami, soprattutto per il rilascio dei documenti per governare le barche entro 12 miglia dalla costa e per la conversione di patenti militari per guidare macchine. Dopo la richiesta di arresto formulata all'inizio del mese dai pm per 5 persone - ma gli indagati sono in tutto 46 - il gip Filippo Serio, in seguito agli interrogatori difensivi, ha deciso di disporre misure cautelari meno severe. Secondo la ricostruzione dei sostituti procuratori Gianluca De Leo, Giulia Beux e Vincenzo Amico, che coordinano le indagini della polizia, ci sarebbe stato un tariffario e sarebbe stato necessario pagare mille euro per ottenere la patente nautica senza problemi: ai candidati, infatti, sarebbero state fornite le domande e le risposte dei quiz.🔗 Leggi su Palermotoday.it

