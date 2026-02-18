Il giallo di Sigfrido Ranucci in procura a Milano

Sigfrido Ranucci ha visitato oggi la procura di Milano, ma non è coinvolto in nessuna inchiesta. La visita del giornalista di Report ha attirato l'attenzione, anche perché si era diffusa la notizia di un possibile approfondimento sulle sue attività. Ranucci si è recato negli uffici giudiziari per chiarimenti, ma le fonti ufficiali confermano che non ci sono indagini a suo carico.

Sigfrido Ranucci non è indagato a Milano. Lo precisa oggi Il Giornale dando però conto di un viaggio del conduttore di Report in procura. Destinazione: quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano, uffici della Procura della Repubblica. La stanza di Eugenio Fusco, pubblico ministero, a capo del dipartimento che si occupa di reati informatici. Il pm, insieme alla collega Paola Biondolillo, indaga sull'archivio di Gian Gaetano Bellavia. Consulente di tanti pm milanesi e anche di Report. Niente interrogatorio. Si sparge la voce che Ranucci sia a Milano per essere interrogato. Subito smentita però.