Questa sera, 27 gennaio, torna diMartedì, il talk show di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris su La7. Un appuntamento dedicato a discutere temi attuali e di interesse pubblico, offrendo analisi e spunti di riflessione per il pubblico italiano.

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 27 gennaio, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk show di approfondimento politico ed economico della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 27 gennaio 2026. Al centro della puntata l’ America nel caos, con un interrogativo da sciogliere: se Trump cancella la democrazia, l’Europa e l’Italia di Giorgia Meloni da che parte si collocheranno? Focus anche sul fronte della politica nazionale: sicurezza, giustizia, referendum costituzionale e strategie della maggioranza e delle opposizioni in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Sul versante dell’economia, attenzione invece al caro prezzi, che colpisce soprattutto i beni alimentari, ma anche ai nuovi rialzi dell’età pensionabile, nonostante le molte promesse della maggioranza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sigfrido Ranucci a diMartedì

