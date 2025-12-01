Il Viminale ha aumentato la scorta a Sigfrido Ranucci
L’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale del Viminale ha stabilito un nuovo rafforzamento della protezione assegnata a Sigfrido Ranucci, ritenuto esposto a un rischio elevato. Al giornalista di Report, già sotto tutela dopo l’ esplosione dell’ordigno avvenuta il 17 ottobre davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, è stato ora attribuito un livello di scorta più alto, che prevede due vetture blindate e quattro agenti dedicati. Carabinieri all’esterno dell’abitazione di Ranucci (Ansa). La decisione di incrementare la protezione era stata sollecitata anche dalla presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, dopo un’audizione del giornalista in parte coperta da segreto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
