Milano Cortina | pattinaggio di velocità Lorello bronzo 5000 m

Lorenzo Lorello ha portato a casa il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026. Il giovane atleta italiano ha dato il massimo sulla pista, arrivando sul podio e regalando una prima grande soddisfazione ai tifosi italiani. La gara si è svolta con emozione e grande competizione, e Lorello ha dimostrato di essere tra i migliori in questa disciplina.

Milano Cortina 2026 ha già regalato un’emozione all’Italia: il pattinatore Lorenzo Lorello ha conquistato la medaglia di bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. Un risultato significativo che apre le danze per le competizioni invernali in avvicinamento alle Olimpiadi. La performance di Lorello rappresenta un momento di orgoglio per lo sport italiano, e in particolare per la disciplina del pattinaggio di velocità, spesso meno mediatica rispetto ad altri sport invernali. Il podio raggiunto è il risultato di anni di allenamento e dedizione, e testimonia la crescente competitività degli atleti italiani a livello internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Lorello bronzo nei 5000 uomini di pattinaggio velocità Lorello conquista il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità a Rho Fiera. Riccardo Lorello bronzo nei 5000 metri del pattinaggio velocità: settima medaglia per l'Italia Riccardo Lorello ha conquistato il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Pattinaggio di velocità 5000 m uomini: BRONZO per Riccardo Lorello Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: il programma di domani, venerdì 6 febbraio; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video); Figura, Milano Cortina 2026: l’Italia consolida il 3° posto nel Team Event. Domenica le medaglie; Rivivi il LIVE-blog del Team Event: Conti/Macii e Gutmann da pelle d'oca, Italia al top. Pattinaggio di figura rivivi la diretta Olimpiadi, Rizzo vince il bronzo. Segui Milano CortinaTerza giornata dei Giochi della neve 2026: tante le finale e gli azzurri alla ricerca di medaglie. Tutti gli aggiormanenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Italia, nona medaglia a Milano-Cortina: bronzo nel team event di pattinaggioPer gli azzurri primo podio nella gara a squadre dell'ice skating e terzo di sempre nella disciplina: oro agli Stati Uniti, argento al Giappone ... tuttosport.com La partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con Cecilia Bartoli. La passione per il pianoforte che, da sempre, è il suo modo migliore per comunicare. L'importanza di insegnare la musica classica ai giovani di tutto il mondo x.com MILANO CORTINA | "Lo sciatore olimpico americano Hunter Hess, un vero perdente, afferma di non rappresentare il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali. non avrebbe dovuto nemmeno candidarsi per la squadra, è un peccato che ne faccia parte": è l'atta facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.