Bozzetti | Test sulla pista olimpica di pattinaggio a Fiera Milano momento chiave

Ilgiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il test olimpico che si svolgerà sabato e domenica nei padiglioni di Fieramilano è un passaggio fondamentale e conferma l’impegno concreto di Fondazione Fiera Milano nel contribuire alla riuscita dei prossimi Giochi invernalii. Siamo orgogliosi del contributo che Fondazione Fiera Milano potrà dare alla manifestazione, un impegno che conferma il nostro ruolo chiave all’interno della città di Milano e del suo territorio. Confido che questo evento contribuisca a diffondere lo spirito olimpico che dovrà accompagnare la città da qui in avanti”, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, commenta con soddisfazione l’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio con la disputa del primo test event della ISU Junior World Cup Speed Skating, preludio alle gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

bozzetti test sulla pista olimpica di pattinaggio a fiera milano momento chiave

© Ilgiornale.it - Bozzetti: "Test sulla pista olimpica di pattinaggio a Fiera Milano momento chiave"

News recenti che potrebbero piacerti

bozzetti test pista olimpicaBozzetti: "Test sulla pista olimpica di pattinaggio a Fiera Milano momento chiave" - Il presidente di Fondazione Fiera Milano: "Orgogliosi del contributo alla riuscita dei Giochi che abbiamo sostenuto con un investimento di 25 milioni per strutture che dopo l'evento internazionale pot ... Secondo ilgiornale.it

bozzetti test pista olimpicaMilano Cortina, Bozzetti (Ffm): "Test in Fiera sarà momento chiave, fieri del nostro contributo" - "Il test olimpico che si svolgerà sabato e domenica nei padiglioni di Fieramilano- Lo riporta msn.com

bozzetti test pista olimpicaMilano guarda al futuro: la visione di Giovanni Bozzetti tra Olimpiadi estive, nuovi impianti e poteri speciali - Giovanni Bozzetti rilancia: Milano può candidarsi alle Olimpiadi estive, con nuovi impianti e poteri speciali per guidare lo sviluppo. Secondo milanosportiva.com

Cerca Video su questo argomento: Bozzetti Test Pista Olimpica