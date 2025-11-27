Bozzetti | Test sulla pista olimpica di pattinaggio a Fiera Milano momento chiave
“Il test olimpico che si svolgerà sabato e domenica nei padiglioni di Fieramilano è un passaggio fondamentale e conferma l’impegno concreto di Fondazione Fiera Milano nel contribuire alla riuscita dei prossimi Giochi invernalii. Siamo orgogliosi del contributo che Fondazione Fiera Milano potrà dare alla manifestazione, un impegno che conferma il nostro ruolo chiave all’interno della città di Milano e del suo territorio. Confido che questo evento contribuisca a diffondere lo spirito olimpico che dovrà accompagnare la città da qui in avanti”, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, commenta con soddisfazione l’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio con la disputa del primo test event della ISU Junior World Cup Speed Skating, preludio alle gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
