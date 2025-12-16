Fabrizio Corona si scaglia contro Alfonso Signorini e il suo metodo di selezione per il Grande Fratello, evidenziando il suo atteggiamento spregiudicato e diretto. La sua presa di posizione accende un dibattito sull’autenticità e le dinamiche del famoso reality, mettendo in discussione le modalità con cui vengono scelti i concorrenti e il sistema di gestione dello show.

Fabrizio Corona attacca Alfonso Signorini e il suo sistema per entrare al Grande Fratello

Fabrizio Corona ha dimostrato in più occasioni di non avere timori reverenziali nei confronti di nessuno. E non fa eccezione Alfonso Signorini. L’ex direttore di Chi è finito infatti nel mirino del Re dei Paparazzi, che nell’ultima puntata di Falsissimo gli ha rivolto pesanti accuse: “Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione”. Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini. Alfonso Signorini è da diversi anni uno dei volti di punta di Mediaset, e con il suo GF Vip ha risollevato le sorti dei reality show di Mediaset. Tuttavia, secondo Fabrizio Corona, l’ex direttore di Chi avrebbe selezionato diversi concorrenti del format in maniera poco ortodossa: con molti di loro ci sarebbero stati scambi di messaggi, foto esplicite e, in alcuni casi, rapporti sessuali. Dilei.it

Fabrizio Corona attacca Alfonso Signorini e il suo sistema per entrare al Grande Fratello - A sostegno della sua tesi, Fabrizio Corona ha anche riportato la testimonianza di un “caso zero”, che corrisponderebbe all’ex concorrente del GF VIP Antonio Medugno. dilei.it