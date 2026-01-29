I Sanitari per Gaza | Dolore per la morte di Alex Pretti silenzio assordante su Gaza | chiediamo coerenza

Un gruppo di sanitari italiani esprime dolore per la morte di Alex Pretti e critica il silenzio che avvolge la crisi a Gaza. In una nota, sottolineano che il rispetto per il diritto alla cura e la neutralità medica devono essere garantiti indipendentemente dalla nazionalità o dall’origine delle vittime. Chiedono coerenza e rispetto per il lavoro dei medici, che devono restare fuori da ogni strumentalizzazione politica.

“Un Ordine professionale non può permettersi indignazioni a geometria variabile. La difesa dei sanitari, del diritto alla cura e della neutralità medica non può dipendere dalla nazionalità, dal colore della pelle o dal passaporto delle vittime. Il nostro non è un attacco personale, ma una richiesta di coerenza e credibilità: il silenzio, quando si tratta di crimini sistematici contro la sanità, è esso stesso una presa di posizione”. È la posizione degli infermieri bergamaschi che aderiscono al gruppo ‘Sanitari per Gaza’ dopo il cordoglio espresso dall’ordine degli infermieri di Bergamo per la morte del collega infermiere Alex Pretti, ucciso a Minneapolis lo scorso 24 gennaio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Gaza, giornalisti e sanitari sono stati vittime di attacchi da parte delle forze israeliane, con un rischio di morte significativamente superiore rispetto alla popolazione civile.

A Minneapolis si sono registrate proteste in seguito alla morte di Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, infermiere presso il dipartimento dei veterani.

