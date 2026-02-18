La Francia ha firmato il primo contratto con MBDA per sviluppare il drone “sacrificabile” chiamato One Way Effector, una mossa che mira a rivoluzionare le tattiche militari moderne. Questo dispositivo, progettato per essere distrutto dopo l’uso, permette di colpire obiettivi senza rischiare gli uomini sul campo. È dotato di un sistema di guida preciso e può essere lanciato da diverse piattaforme, rendendo più flessibili le operazioni di attacco.

La sottoscrizione del primo contratto tra la Direction Générale de l’Armement (DGA) e MBDA per lo sviluppo e la produzione del One Way Effector (OWE) segna un passaggio importante nel processo di adeguamento delle capacità militari francesi alle trasformazioni del conflitto contemporaneo. Il sistema, presentato al Salone Aeronautico di Parigi nel giugno 2025, è stato concepito come soluzione nazionale a lungo raggio destinata alla saturazione delle difese aeree avversarie e al rafforzamento dell’autonomia strategica. L’iniziativa si posiziona in uno scenario operativo in cui l’efficacia dell’attacco in profondità non dipende più esclusivamente dalla precisione o dalla sofisticazione tecnologica del singolo vettore, ma dalla capacità di esercitare una pressione continuativa contro obiettivi protetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il drone “sacrificabile” che cambia la guerra: cos’è e come funziona il One Way Effector

