Yutori | cos' è e come funziona la filosofia giapponese che aiuta a combattere il sovraccarico mentale

La filosofia Yutori, originaria del Giappone, propone un approccio per contrastare il sovraccarico mentale attraverso la presenza e il respiro. Non si tratta di ridurre le attività, ma di creare spazi di calma e consapevolezza nella quotidianità, favorendo equilibrio e chiarezza mentale in un mondo frenetico.

In un’epoca in cui il tempo sembra sempre troppo stretto, questa filosofia giapponese invita a recuperare margini e respiro nella giornata: non chiede di fare meno, ma di vivere con più presenza, creando piccoli vuoti che restituiscono chiarezza e equilibrio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Yutori: cos'è e come funziona la filosofia giapponese che aiuta a combattere il sovraccarico mentale

Cerca Video Caricamento del Video...

Yutori: cos'è e come funziona la filosofia giapponese che aiuta a combattere il sovraccarico mentale - In un’epoca in cui il tempo sembra sempre troppo stretto, questa filosofia giapponese invita a recuperare margini e respiro nella giornata: non chiede di fare meno, ma di vivere con più presenza, crea ... vanityfair.it scrive