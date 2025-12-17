Il riscatto della laurea è un'opportunità che consente di far valere gli anni di studio universitario come anni di attività lavorativa ai fini previdenziali. Questa procedura, influenzata dalle recenti modifiche della Manovra, permette di aumentare la pensione futura pagando una certa cifra all'INPS. Ecco come funziona, quanto costa e cosa cambia con le nuove disposizioni.

© Cultweb.it - Cos’è il riscatto della laurea, come funziona, quanto costa davvero e cosa cambia con la nuova Manovra

Il riscatto della laurea è una sorta di “macchina del tempo” previdenziale. In parole povere, permette di pagare una somma all’INPS per far sì che gli anni passati sui libri all’università vengano conteggiati come se fossero stati anni di lavoro vero e proprio. Perché farlo? I motivi sono due: anticipare il momento della pensione (perché accumuli prima gli anni di contributi necessari) e aumentare l’importo dell’assegno che riceverai ogni mese quando smetterai di lavorare. È una scelta strategica, soprattutto oggi che si inizia a lavorare sempre più tardi. Non tutto si può riscattare. Puoi “recuperare” solo gli anni della durata legale del tuo corso (se la laurea dura tre anni, riscatti quelli; se sei andato fuori corso, quegli anni extra non valgono). 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche: La sanità romagnola che "attrae troppo": cosa dicono davvero i dati sulla mobilità sanitaria (e quanto ci costa)

Leggi anche: Carta di debito Postepay, cosa permette di fare e quanto costa davvero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Riscatto laurea, così le penalizzazioni in manovra. Come funziona e quanti contributi si perdono - L’emendamento governativo sterilizza da sei a trenta mesi di contributi ottenuti riscattando il diploma. repubblica.it