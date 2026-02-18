Il dietrofront della Coldana Tenetevi la Stella Michelin Torniamo alle nostre origini | più sostanza meno ritualità

La Coldana ha deciso di mantenere la stella Michelin, lasciando da parte le apparenze per concentrarsi sulla qualità autentica del cibo. La scelta deriva dalla volontà di riscoprire le radici, puntando su piatti sostanziosi e genuini anziché su rituali elaborati. In un'intervista il chef ha paragonato la situazione a un matrimonio che non funziona più, affermando che a volte è meglio lasciar andare quando il legame si è indebolito.

Ricorre alla metafora del matrimonio che a un certo punto non funziona più. "Quando due persone – spiega – sentono di avere smarrito le ragioni del loro legame fanno bene a scioglierlo". Arriva perfino a scomodare il concetto di "felicità", condizione mentale ma anche emotiva che porta a vivere qualcosa di speciale nella situazione che fa stare meglio. E dal fervore con cui cerca di spiegare il proprio stato d'animo, capisci che non è stata necessariamente un ossimoro la clamorosa decisione del suo bel locale lodigiano – la Coldana – di rinunciare all'invidiabile " stella Michelin " Alessandro Ferrandi si prende un attimo di pausa quasi a marcare il valore delle parole che ha scelto di utilizzare: "A volte, nella vita, per andare avanti devi sapere fare un passo indietro".