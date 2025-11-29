Separazione carriere Meloni | Referendum? Il Governo non va a casa comunque votate sui contenuti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 ""Il contenuto della riforma è di buon senso. Lo sanno tutti. Lo sanno anche molti di quelli che la contestano, salvo che qualche anno fa proponevano le stesse cose. E quindi visto che non sanno cosa dire nel merito, dicono ‘no, non guardate bene che dice la riforma, andate a votare per mandare a casa la Meloni'. Punto primo: il governo a casa non ci va lo stesso, è chiaro?. I Governi passano, ma le leggi restano, soprattutto quelle costituzionali. E incidono sulla vostra vita ogni giorno più di quanto pensiate. Quindi no, non andate a votare pensando se ci sta la Meloni o non ci sta la Meloni. 🔗 Leggi su Open.online