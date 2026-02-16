Cani da slitta in strutture inadeguate | il Corpo forestale sequestra 37 Alaskan Husky in Trentino

Il Corpo forestale del Trentino ha sequestrato 37 cani da slitta di razza Alaskan Husky perché vivevano in condizioni di cattivo stato in strutture troppo piccole. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato gli animali in ambienti umidi e senza spazio sufficiente per muoversi liberamente. Un cane, tra quelli trovati, mostrava segni evidenti di stress e affaticamento.

Il Corpo forestale del Trentino ha sequestrato 37 Alaskan Husky usati per lo sleddog, il traino sportivo della slitta: strutture inadeguate e condizioni ritenute incompatibili col loro benessere.

