Cani da slitta in strutture inadeguate | il Corpo forestale sequestra 37 Alaskan Husky in Trentino

Il Corpo forestale del Trentino ha sequestrato 37 cani da slitta di razza Alaskan Husky perché vivevano in condizioni di cattivo stato in strutture troppo piccole. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato gli animali in ambienti umidi e senza spazio sufficiente per muoversi liberamente. Un cane, tra quelli trovati, mostrava segni evidenti di stress e affaticamento.

Il Corpo forestale del Trentino ha sequestrato 37 Alaskan Husky usati per lo sleddog, il traino sportivo della slitta: strutture inadeguate e condizioni ritenute incompatibili col loro benessere.🔗 Leggi su Fanpage.it All’Husky Village in Valtellina, per correre tra i boschi sulla slitta trainata dai cani All’Husky Village in Valtellina, è possibile vivere l’esperienza dello sleddog senza dover raggiungere le località più lontane. Disabilità e sport: luci e ombre, tra strutture inadeguate e casi virtuosi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove fare sleddog in Valtellina; Un fine settimana di sleddog dedicato ai bambini; Sila, evento Dog on the Snow il 14 e 15 febbraio: cani da slitta e trekking sulla neve al Centro Carlomagno; Dog on the snow. Cani da slitta in strutture inadeguate: il Corpo forestale sequestra 37 Alaskan Husky in TrentinoIl Corpo forestale del Trentino ha sequestrato 37 Alaskan Husky usati per lo sleddog, il traino sportivo della slitta: strutture inadeguate e condizioni ... fanpage.it Sila, evento Dog on the Snow il 14 e 15 febbraio: cani da slitta e trekking sulla neve al Centro CarlomagnoL’evento in programma a San Giovanni in Fiore propone esibizioni di sleddog, trekking sulla neve con i cani e degustazioni di prodotti silani. Qui il programma completo delle due giornate, gli orari e ... ecodellojonio.it Condividete per favore fare girare il più possibile. Mi ha seguito coi miei cani si trova a Montepaone lido/ pietra grande zona Dadada. Qualcuno lo sta cercando Ha un collare in cuoio marrone+ collare anti pulci. Alaskan malamute o siberian Husky. Abituato - facebook.com facebook