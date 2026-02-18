Il cuore nuovo per il bambino di Nola e l’enigma compatibilità | Tre in attesa prima di lui

Un bambino di tre anni, deceduto a causa di una leucemia, potrebbe essere il donatore del cuore destinato a un piccolo di Nola. La famiglia del bambino sapeva della compatibilità e ha deciso di donare gli organi, sperando di salvare un’altra vita. La domanda rimane: il cuore potrà essere trapiantato senza complicazioni?

Il possibile donatore del bambino di Nola in attesa di ricevere un nuovo cuore, è un bambino di tre anni morto per una leucemia. Ma il suo sangue è del gruppo 0 RH+. E non del gruppo B, come quello del bimbo dal cuore bruciato. Per questo attualmente è il quarto nella lista perché solo compatibile. Mentre tre bambini ricoverati in altre cardiochirurgie italiane sono davanti nella lista perché hanno lo stesso gruppo sanguigno del donatore. Repubblica scrive che si tratta di pazienti in gravi condizioni e che hanno bisogno di un cuore nuovo. La compatibilità. L’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi ha detto ieri a Cartabianca che «domani (oggi, ndr ) valutano la compatibilità e trapiantabilità, se il gruppo sanguigno sarà compatibile.🔗 Leggi su Open.online

Bambino con cuore trapiantato danneggiato, i medici: «Condizioni gravi ma stabili». Il piccolo Tommaso in lista d’attesa per un nuovo interventoIl bambino di due anni, Tommaso, ha subito un danno al cuore trapiantato e si trova ancora ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli.

Possibile nuovo cuore per il bimbo trapiantato: verifiche sulla compatibilitàPatrizia Mercolino, madre di un bambino di due anni di Napoli, ha ricevuto una chiamata dall’ospedale Monaldi dopo che il suo bambino, sottoposto a un trapianto di cuore lo scorso dicembre, ha mostrato segni di deterioramento.

