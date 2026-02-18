Il cuore del tifoso batte anche se si perde

Il Bologna calcio, guidato dal presidente Joey Saputo, si infiamma dopo due vittorie consecutive, alimentando speranze di scudetto. La passione dei tifosi resta forte anche quando la squadra incassa sconfitte, dimostrando il loro attaccamento in ogni situazione.

Siamo alle solite! Il Bologna calcio del presidente Joey Saputo è esaltato con mire addirittura di scudetto dopo un paio di vittorie. Appena, però, subentrano le sconfitte consecutive inizia da parte dei tifosi la litania dei ’de profundis’ con i pronostici più catastrofici. I latini dicevano: in medio stat virtus. Lucio D’Orazi Risponde Beppe Boni È il destino delle squadre che stanno nel mondo di mezzo, che stanno sull’ ottovolante del campionato con qualche vittoria, qualche pareggio e qualche sconfitta. Domenica scorsa con il Toro è andata bene e con la vittoria si è fatto un passetto avanti nella classifica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

