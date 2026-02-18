Il cuore del tifoso batte anche se si perde
Il Bologna calcio, guidato dal presidente Joey Saputo, si infiamma dopo due vittorie consecutive, alimentando speranze di scudetto. La passione dei tifosi resta forte anche quando la squadra incassa sconfitte, dimostrando il loro attaccamento in ogni situazione.
Siamo alle solite! Il Bologna calcio del presidente Joey Saputo è esaltato con mire addirittura di scudetto dopo un paio di vittorie. Appena, però, subentrano le sconfitte consecutive inizia da parte dei tifosi la litania dei ’de profundis’ con i pronostici più catastrofici. I latini dicevano: in medio stat virtus. Lucio D’Orazi Risponde Beppe Boni È il destino delle squadre che stanno nel mondo di mezzo, che stanno sull’ ottovolante del campionato con qualche vittoria, qualche pareggio e qualche sconfitta. Domenica scorsa con il Toro è andata bene e con la vittoria si è fatto un passetto avanti nella classifica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il primo tifoso della Juve? Vlahovic. E potrebbe anche restare se...La Juventus potrebbe riavere Dusan Vlahovic già all’inizio di marzo.
Japanese Walking, bastano 30 minuti per far bene al cuore (anche se si è pigri)Scopri come la camminata giapponese, praticata in modo intermittente e “scientifico”, può migliorare la salute del cuore e la forma fisica in soli 30 minuti, anche per chi è meno attivo.
UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!
Argomenti discussi: Gino Sirci: Il primo tifoso che batte nel cuore di Perugia; Riconoscimento facciale negli stadi: nuova stretta del governo; IL GRAFFIO DEL LEONE / RIUSCIRE A VEDERE IL BICCHIERE MEZZO PIENO; Si gioca a Dortmund, Fubal chiama i tifosi al loro pronostico.
Il cuore del tifoso batte anche se si perdeSiamo alle solite! Il Bologna calcio del presidente Joey Saputo è esaltato con mire addirittura di scudetto dopo un paio di vittor ... ilrestodelcarlino.it
Cara Bari ti scrivo con il cuore pesanteCara Bari, ti scrivo con il cuore pesante, come si scrive a qualcuno che si ama ma che in questo momento sta facendo soffrire. Non è rabbia la mia, è delusione. Quella che nasce quando ti aspetti di p ... tuttobari.com
Biagio Vitiello. . Cosa prova un ragazzino tifoso del Milan , ad essere chiamato dalla propria squadra del cuore @davideanelli9 ex Milan e milanista doc , ci racconta le sue emozioni #podcast #milan #emozioni #calcio life facebook