Japanese Walking bastano 30 minuti per far bene al cuore anche se si è pigri

Scopri come la camminata giapponese, praticata in modo intermittente e “scientifico”, può migliorare la salute del cuore e la forma fisica in soli 30 minuti, anche per chi è meno attivo. Un metodo semplice ma efficace per ottenere benefici significativi senza sforzi eccessivi.

© Dilei.it - Japanese Walking, bastano 30 minuti per far bene al cuore (anche se si è pigri) Camminare fa bene, ma se lo si fa in modo “scientifico” e intermittente i risultati possono essere molto migliori, sia in termini di salute che di silhouette. La dimostrazione arriva dalla Japanese walking, la camminata giapponese che fa bene al cuore e alla linea. Si tratta di un’attività adatta ai meno sportivi, ma che si è rivelata efficace, come dimostrano gli studi. La Japanese walking: dalle tradizioni ai social. Il Giappone vanta un record di longevità che non ha uguali nel mondo: merito dell’alimentazione, secondo molti studiosi, ma forse anche di uno stile di vita che prevede una certa dose di movimento. Dilei.it 30 Min Japanese 3x3 Walking Exercise | Lower Blood Pressure & Boost Heart Health! Japanese Walking: la camminata a intervalli che fa bene al cuore e piace anche ai pigri - L’efficacia dello schema di allenamento che viene dal Sol Levante è confermata dagli studi scientifici. repubblica.it

Una delle ultime tendenze fitness sui social si chiama “Japanese walking”, un programma di allenamento di 30 minuti che alterna camminata a passo normale con brevi tratti più veloci. Il motivo del suo successo è chiaro: è un’attività breve, accessibile, che no - facebook.com facebook