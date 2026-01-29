In una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, si può ammirare come l’artista abbia catturato la perfezione del corpo umano. Dai fiori ai ritratti di uomini e donne, i nudi esposti mostrano una cura estrema nei dettagli. La luce e i contrasti rendono ogni immagine un esempio di come si possa scolpire la bellezza sulla carta.

Dai fiori, ai nudi, sensuali, di donne, e di molti uomini. Dove il corpo appare scolpito con l’uso sapiente di luce e contrasti. E i ritratti, da Isabella Rossellini a Truman Capote e Susan Sarandon. Palazzo Reale presenta Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio (sino al 17 maggio), un’ampia selezione delle opere più potenti del fotografo statunitense. Oltre duecento foto, alcune inedite, per accostarsi ad uno dei più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Da Venezia, dov’è stato celebrato il Mapplethorpe classico, a Milano, con il focus sul desiderio, e Roma, con l’ultimo capitolo sulla bellezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio. Ritratti e nudi maschili. Inseguendo la perfezione

Dal 29 gennaio al 17 maggio 2026, il Palazzo Reale di Milano ospita una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe.

