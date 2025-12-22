La pace è indubbiamente il bene più prezioso per l’umanità. Eppure, mai come in questo frangente storico, tale affermazione rischia di suonare come un desiderio irrealizzato piuttosto che una realtà tangibile. Quella che Papa Francesco ha definito con lungimiranza una “Terza guerra mondiale a pezzi” non è più un semplice monito, ma una cronaca quotidiana di dolore e devastazione. Stiamo comprendendo l’immenso valore della concordia e della democrazia proprio ora che, in troppe parti del mondo, le stiamo perdendo sotto il peso delle macerie. La geografia del dolore: i conflitti che insanguinano il mondo Per capire l’urgenza di un cessate il fuoco globale, non bastano le parole; occorre guardare in faccia la realtà dei numeri, statistiche inquietanti che raccontano vite spezzate e futuri cancellati. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - La pace come orizzonte necessario: tra l’urgenza del presente e il dovere della memoria

Leggi anche: Valditara: "Caduta del muro di Berlino, abbiamo il dovere della memoria"

Leggi anche: Comunicato Stampa: Dentro “L'orizzonte degli eventi”, un viaggio tra memoria e metamorfosi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il Liceo Artistico ha chiuso il 2025, anno in cui la guerra sembra rientrata nell'orizzonte europeo, con un momento di riflessione sul valore della pace, intesa come utopia da... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

Il Papa: «Scandaloso fare la guerra per raggiungere la pace» Nel giorno in cui a Bruxelles si decidono le sorti dell'Ucraina, Prevost denuncia la rimozione della luce della pace come orizzonte possibile Luca Kocci x.com