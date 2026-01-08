Nostos il ritorno artistico dei fratelli Costa tra memoria e corpo

Il 12 gennaio 2026, il Teatro Apollo di Lecce ospiterà

LECCE - Il 12 gennaio 2026 il Teatro Apollo di Lecce ospita Nostos, performance di danza che porta in scena un intenso messaggio di unità familiare e speranza. Uno spettacolo che nasce dall’incontro tra biografie personali e linguaggio coreografico contemporaneo, restituendo al pubblico una. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

NOSTOS. Un ritorno artistico tra memoria e corpo - Eventi nel Salento - Lecce; Lecce, il ritorno dei fratelli Costa: al Teatro Apollo la danza si fa famiglia.

nostos ritorno artistico fratelliNostos, il ritorno artistico dei fratelli Costa tra memoria e corpo - NOSTOS, il 12 gennaio, porta così sul palco un racconto che dalla dimensione intima della famiglia si apre a un respiro universale. lecceprima.it

