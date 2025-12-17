Domenica alle 17.30, la chiesa di San Francesco a Grosseto ospiterà il tradizionale concerto di Natale, un evento molto atteso nel calendario natalizio. Organizzato dall’associazione Musica e Vita Aps con il patrocinio del Comune, l’appuntamento unisce musica, tradizione e spiritualità in un’atmosfera speciale.

© Lanazione.it - Il concerto di Natale. Musica a San Francesco tra tradizione e spiritualità

Domenica alle 17.30, la Chiesa di San Francesco a Grosseto accoglierà uno degli appuntamenti fra i più attesi del periodo natalizio: il concerto organizzato dall’associazione Musica e Vita Aps, con il patrocinio del Comune di Grosseto. L’evento proporrà un percorso musicale e narrativo che unirà grandi pagine della musica sacra a canti della tradizione, immersi nella suggestiva atmosfera della storica chiesa grossetana. Un appuntamento atteso da tutti gli esperti ma non solo: anche chi non è esperto di musica di qualità, potrà godere di uno spettacolo sicuramente affascinante. Protagonisti del pomeriggio saranno il soprano Silvia Pantani (nella foto), la voce recitante di Fabio Cicaloni per le letture, e Francesco Iannitti Piromallo all’organo, un terzetto davvero di qualità. Lanazione.it

Leggi anche: Concerto di Natale all’Abbazia del Loreto: l’emozione della tradizione e della musica sacra

Leggi anche: Borgo Ferrovia in festa per San Francesco: musica, cabaret e tradizione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Concerto di Natale in Cattedrale 2025

Il concerto di Natale. Musica a San Francesco tra tradizione e spiritualità - Tra i momenti più attesi spiccano il Laudate Dominum dai Vesperae Solennes de Confessore KV 339 di Wolfgang Amadeus Mozart, una delle pagine più ispirate del repertorio sacro mozartiano, e La Vergine ... lanazione.it