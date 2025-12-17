Il concerto di Natale Musica a San Francesco tra tradizione e spiritualità
Domenica alle 17.30, la chiesa di San Francesco a Grosseto ospiterà il tradizionale concerto di Natale, un evento molto atteso nel calendario natalizio. Organizzato dall’associazione Musica e Vita Aps con il patrocinio del Comune, l’appuntamento unisce musica, tradizione e spiritualità in un’atmosfera speciale.
Domenica alle 17.30, la Chiesa di San Francesco a Grosseto accoglierà uno degli appuntamenti fra i più attesi del periodo natalizio: il concerto organizzato dall’associazione Musica e Vita Aps, con il patrocinio del Comune di Grosseto. L’evento proporrà un percorso musicale e narrativo che unirà grandi pagine della musica sacra a canti della tradizione, immersi nella suggestiva atmosfera della storica chiesa grossetana. Un appuntamento atteso da tutti gli esperti ma non solo: anche chi non è esperto di musica di qualità, potrà godere di uno spettacolo sicuramente affascinante. Protagonisti del pomeriggio saranno il soprano Silvia Pantani (nella foto), la voce recitante di Fabio Cicaloni per le letture, e Francesco Iannitti Piromallo all’organo, un terzetto davvero di qualità. Lanazione.it
