Concerto di Natale in San Domenico Brilla il Piccolo Coro di Caivano Quando la musica crea ponti di pace

Il concerto di Natale in San Domenico ha visto protagonista il Piccolo Coro di Caivano, che ha incantato il pubblico con la propria energia e spontaneità. Un’occasione speciale in cui la musica ha fatto da ponte tra le persone, promuovendo valori di pace, amicizia e solidarietà attraverso l’innocenza e la gioia dei bambini.

I bambini costruiscono ponti di pace, di amicizia e di solidarietà con la musica e sono da esempio per gli adulti grazie alla loro spontaneità e freschezza dell'incontro. Il Concerto di Natale, organizzato dall'amministrazione commissariale del Comune, ha parlato ad un pubblico in una chiesa affollata pronto ad applaudire il Piccolo Coro di Caivano, ospite speciale, nato nel 2023 da un'iniziativa di Antoniano-Opere Francescane e Ministero della Cultura. Voci bianche che hanno aperto il pomeriggio con un repertorio natalizio italiano ed internazionale, accomunato al coro di voci bianche della scuola Verdi e dell' Orchestra Prato Sinfonietta.

