Vicopisano un olivo per ogni nuovo nato | nel 2026 prosegue l' iniziativa del Comune
Il Comune di Vicopisano rinnova anche nel 2026 l’iniziativa ‘Un albero per ogni nuovo nato’, un progetto che invita a celebrare l’arrivo di un bambino attraverso la piantumazione di un olivo. Un gesto simbolico e duraturo, volto a rafforzare il rapporto tra comunità e ambiente, e a valorizzare il legame con il territorio nel rispetto di un futuro sostenibile.
Il Comune di Vicopisano rinnova anche per il 2026 l’iniziativa ‘Un albero per ogni nuovo nato’, un progetto semplice e concreto: accogliere la nascita di una bambina o di un bambino con un gesto che guarda lontano, mettendo radici nel presente per il futuro della comunità. Nel 2025 l’iniziativa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
