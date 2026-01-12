Vicopisano un olivo per ogni nuovo nato | nel 2026 prosegue l' iniziativa del Comune

Il Comune di Vicopisano rinnova anche nel 2026 l’iniziativa ‘Un albero per ogni nuovo nato’, un progetto che invita a celebrare l’arrivo di un bambino attraverso la piantumazione di un olivo. Un gesto simbolico e duraturo, volto a rafforzare il rapporto tra comunità e ambiente, e a valorizzare il legame con il territorio nel rispetto di un futuro sostenibile.

