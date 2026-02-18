Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di Napoli
Il Comitato di esperti ha respinto l’autorizzazione per il trapianto di cuore su un bambino di due anni e mezzo a Napoli. La decisione deriva da preoccupazioni sulla salute del piccolo e sui rischi dell’intervento. I medici avevano proposto il trapianto, ma la commissione ha deciso di non procedere, considerando il caso troppo delicato. La famiglia aspetta ora nuove valutazioni, mentre il reparto di cardiologia del Monaldi si prepara a ulteriori esami. La situazione resta sotto stretta osservazione.
Il comitato di esperti riunito all'ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore su Domenico, il bimbo di due anni e mezzo, al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. Questa la nota dell'ospedale: «L’Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che si è concluso il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. Un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. Alla luce delle valutazioni effettuate al letto del paziente e sulla base degli ultimi esami strumentali, si è stabilito che le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
