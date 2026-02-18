Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di Napoli La mamma | Devo essere forte L' avvocato | È rassegnata

Il Comitato di esperti ha deciso di opporsi al nuovo trapianto di cuore sul bambino di due anni e mezzo a Napoli, sostenendo che i rischi sono troppo elevati. La madre del piccolo, visibilmente affranta, ha dichiarato di dover mantenere la forza per affrontare la situazione. L’avvocato della famiglia ha confermato che la donna sembra ormai rassegnata alla decisione. La discussione sulla possibilità di intervento si è concentrata sui pericoli legati alla salute del bambino e alle complicazioni post-operatorie. La decisione finale spetta ora ai medici.

Il comitato di esperti riunito all'ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore su Domenico, il bimbo di due anni e mezzo, al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. Spiega l'avvocato Francesco Petruzzi, legale di Patrizia, la madre del piccolo: «La mamma è rassegnata all'idea che il figlio non ce la farà, gliel'hanno detto gli esperti. Devo esser forte: ha commentato così». La signora Patrizia - chiarisce l'avvocato - «ha appreso la brutta notizia da un team di medici che vengono da tutta Italia, i maggiori esperti: non abbiamo motivo di contraddire. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di Napoli. La mamma: «Devo essere forte». L'avvocato: «È rassegnata» Leggi anche: Il no degli esperti al nuovo trapianto di cuore sul bimbo. Il legale: "La mamma è rassegnata" Leggi anche: Cuore danneggiato, il comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto per il bimbo | Mamam "rassegnata all'idea che il figlio non ce la farà" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Austria: visita del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; Parere negativo del comitato di esperti ad un nuovo trapianto di cuore sul bimbo di Napoli; Il comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di Napoli; Trapianto di cuore al bimbo, perché il comitato di esperti ha detto no a una nuova operazione: Condizioni non compatibili. Il Comitato di esperti ha detto no a un nuovo trapianto di cuore per il piccolo DomenicoLa decisione, tanto attesa, getta nello sconforto mamma Patrizia. Ieri sera si era riaccesa la speranza della possibilità di un nuovo intervento, che le ... avvenire.it Il comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore per il bimbo di NapoliÈ terminata all'ospedale Monaldi di Napoli la riunione dell'Heart Team organizzata dall'Azienda ospedaliera dei Colli aperta alla partecipazione dei maggiori specialisti in campo pediatrico: il bimbo ... msn.com Bimbo trapiantato, la decisione del comitato degli esperti x.com Le parole di Fancesco Petruzzi, legale della mamma del bimbo all’Ospedale Monaldi. Il comitato di esperti ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo. #napoli #monaldi #ilmattino facebook