Ancona centro dello sport paralimpico | al PalaCasali e al Conti i campionati nazionali di atletica leggera e lanci invernali

Ancona si prepara a ospitare i campionati nazionali di atletica paralimpica, causando grande entusiasmo tra gli sportivi locali. La manifestazione si svolgerà al PalaCasali e al Campo sportivo Italico, attirando atleti provenienti da tutta Italia. La conferenza stampa alla Regione Marche ha svelato i dettagli dell’evento, che rappresenta la 21ª edizione delle competizioni indoor e di lanci invernali. Un grande appuntamento che coinvolge numerosi atleti e appassionati.

Tanti i big presenti nella due giorni in programma nel capoluogo dorico, per l'edizione numero 21 dei campionati in programma questo weekend L'assessore regionale allo Sport, Tiziano Consoli, si è detto molto onorato di presentare a nome della Regione Marche la 21ª edizione di questi Campionati, augurando a tutti gli atleti partecipanti due giornate di grandi soddisfazioni ed evidenziando il ruolo determinante e di eccellenza svolto dall'Anthropos. «Una manifestazione – ha dichiarato Consoli - che incarna inclusione, resilienza ed eccellenza sportiva. Ancona si conferma capitale nazionale dell'atletica paralimpica, grazie a strutture all'avanguardia e a una rete di società e atleti che rappresentano un modello per tutto il Paese».