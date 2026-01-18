Effetto Zalone ' Buen Camino' fa bene alla salute e alla prevenzione | L’ironia aiuta a vincere il tabù della prostata
"L'ironia di Zalone è un alleato potentissimo - conferma Roberta Gunelli, primaria dell’Unità operativa di Urologia dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì -: trasforma un tabù in un argomento da affrontare serenamente" “Buen Camino”, il film di Checco Zalone che ha infranto i record al botteghino superando i 65 milioni di euro di incassi in appena venti giorni, ha portato sul grande schermo anche un messaggio di forte rilevanza sociale: l’importanza della prevenzione del tumore alla prostata. Attraverso il sorriso e un linguaggio diretto, cifra distintiva dell’attore pugliese, il film è riuscito a sensibilizzare il pubblico su un tema spesso trascurato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
