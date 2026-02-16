Elisabetta Catalano a Milano | la retrospettiva tra fotografia moda e cinema ripercorre un’epoca

Elisabetta Catalano ha attirato l’attenzione a Milano, dove la sua retrospettiva mette in mostra le sue fotografie di moda, arte e cinema realizzate negli anni Settanta e Ottanta. La mostra, aperta dal 16 febbraio al 19 aprile 2026, offre uno sguardo sui volti di artisti e icone del tempo, catturati con uno stile riconoscibile e vibrante.

Milano celebra Elisabetta Catalano: uno sguardo oltre l’obiettivo tra arte, moda e cinema. Milano accoglie dal 16 febbraio al 19 aprile 2026 una retrospettiva dedicata a Elisabetta Catalano, figura chiave della fotografia italiana del secondo Novecento. La Galleria Viasaterna ospita oltre cinquanta opere che ripercorrono la sua carriera, tra ritratti, documentazione di performance artistiche e collaborazioni nel mondo della moda e del cinema, offrendo un affascinante ritratto di un’epoca in trasformazione. Un crocevia tra sogno e realtà: la scelta di Viasaterna. La Galleria Viasaterna, inaugurata nel 2015 su iniziativa di Irene Crocco, si è rapidamente affermata come uno spazio dinamico e attento alle nuove tendenze artistiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Viasaterna apre una mostra dedicata a Elisabetta Catalano, perché la fotografa ha segnato profondamente l’immagine di moda e cinema degli ultimi decenni.

