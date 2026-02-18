Cos'è il "filler aerodinamico" per guadagnare metri in volo? Lo specialista Alessandro Littara svela i dettagli dei trattamenti sottocutanei a base di acido ialuronico nelle parti intime e i dubbi sulla tempistica a ridosso delle Olimpiadi: "Col senno di poi, leggendo dei vantaggi aerodinamici, l'ipotesi può stare in piedi".🔗 Leggi su Fanpage.it

“Costretti ad accalcarsi verso un’unica uscita”: a Fanpage parla l’ambasciatore italiano in SvizzeraL'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, commenta a Fanpage le circostanze della tragedia di Crans Montana, evidenziando preoccupazioni sulla sicurezza del locale coinvolto.

“Le chiesi se sapeva cucinare”, il pacchista delle Marche gela Stefano De Martino: “Tornati agli anni ’20”Durante una puntata di Affari Tuoi, Roberto delle Marche ha condiviso il ricordo del suo primo approccio con Gloria, attuale fidanzata, chiedendole se sapesse cucinare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il medico italiano a Gaza: Qui opero con ferri che trovo e quando esco dall'ospedale i bambini affamati ci rincorrono; Trapianto di cuore e altri organi: come funziona in Italia; Trapianto di linfonodi robotico, al Policlinico di Bari il primo intervento nel Sud Italia; Il chirurgo italiano e l'iniezione sul pene ad un saltatore: 20 ml per aumentare peso e volume.

Spinelli, chirurgo premiato dal Royal College of Surgeons in Irlanda: prima di lui solo due italianiDal 1784 l'Honorary Fellowship è la più alta onorificenza conferita a persone che si sono distinte per contributi eccezionali: «Spinelli è una delle massime autorità nella chirurgia del colon retto al ... msn.com

Il chirurgo italiano a Gaza in lacrime: Ho visto bambini morire di fame per stradaIl medico, direttore di Chirurgia vascolare Università di Verona, commosso nel racconto: Bambini dilaniati, famiglie che vivono nel fango: non è umano tutto questo ... msn.com

Per il quinto anno consecutivo, il Prof. Pietro Gentile viene inserito nel ranking "Top Scientists 2%" della Stanford University, unico chirurgo plastico italiano presente stabilmente dal 2020. ROMA – La ricerca scientifica italiana consolida la propria posizione di facebook