A12 corsie e svincoli più ampi | così i caselli saranno più sicuri

Migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico è la priorità. Con interventi su corsie e svincoli più ampi, i caselli dell’autostrada nell’area metropolitana saranno più sicuri e accessibili. Gli interventi coinvolgono tutti gli accessi, garantendo un viaggio più confortevole e meno congestionato per automobilisti e pendolari. Un passo avanti importante per una mobilità più efficiente e sicura.

