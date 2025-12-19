A12 corsie e svincoli più ampi | così i caselli saranno più sicuri

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico è la priorità. Con interventi su corsie e svincoli più ampi, i caselli dell’autostrada nell’area metropolitana saranno più sicuri e accessibili. Gli interventi coinvolgono tutti gli accessi, garantendo un viaggio più confortevole e meno congestionato per automobilisti e pendolari. Un passo avanti importante per una mobilità più efficiente e sicura.

a12 corsie e svincoli pi249 ampi cos236 i caselli saranno pi249 sicuri

© Ilsecoloxix.it - A12, corsie e svincoli più ampi: così i caselli saranno più sicuri

I cantieri riguardano tutti gli accessi e gli svincoli all’autostrada nell’area della città Metropolitana. Restyling alle stazioni di Chiavari, Lavagna, Rapallo, e Nervi. A Genova Est ci sarà un nuovo scalo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Leggi anche: Arriva l’alert system. Meteo, incidenti, calamità: "Così cittadini più sicuri"

Leggi anche: Corsie più ampie e barriere. La sp235 diventerà più sicura. Cinque milioni dalla Regione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

a12 corsie svincoli pi249A12, corsie e svincoli più ampi. Così i caselli saranno più sicuri - I cantieri riguardano tutti gli accessi e gli svincoli all’autostrada nell’area della città Metropolitana. ilsecoloxix.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.