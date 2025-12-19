A12 corsie e svincoli più ampi | così i caselli saranno più sicuri
Migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico è la priorità. Con interventi su corsie e svincoli più ampi, i caselli dell’autostrada nell’area metropolitana saranno più sicuri e accessibili. Gli interventi coinvolgono tutti gli accessi, garantendo un viaggio più confortevole e meno congestionato per automobilisti e pendolari. Un passo avanti importante per una mobilità più efficiente e sicura.
I cantieri riguardano tutti gli accessi e gli svincoli all’autostrada nell’area della città Metropolitana. Restyling alle stazioni di Chiavari, Lavagna, Rapallo, e Nervi. A Genova Est ci sarà un nuovo scalo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Arriva l’alert system. Meteo, incidenti, calamità: "Così cittadini più sicuri"
Leggi anche: Corsie più ampie e barriere. La sp235 diventerà più sicura. Cinque milioni dalla Regione
A12, corsie e svincoli più ampi. Così i caselli saranno più sicuri - I cantieri riguardano tutti gli accessi e gli svincoli all’autostrada nell’area della città Metropolitana. ilsecoloxix.it
TERMINE EVENTO: A6 Torino-Savona Il tratto tra gli svincoli di Bivio A6/A10 Savona e Altare sarà chiuso in direzione Torino dalle ore 22:00 del 17-12-2025 fino alle ore 06:00 del 18-12-2025 causa lavori. Possibile rientro alla stazione di Altare percorrendo la - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.