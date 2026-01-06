Il Babbi Caffè cambia aspetto | Avremo spazi abbelliti e più ampi

Il Babbi Caffè al Palazzo del Capitano si rinnova, offrendo spazi più ampi e moderni. La ristrutturazione, avviata in seguito all’assegnazione mediante bando, ha comportato modifiche sostanziali all’assetto della caffetteria, gelateria e biscotteria più rappresentativa della città. L’obiettivo è migliorare l’esperienza dei clienti mantenendo l’identità storica del locale, che ha riaperto il 16 settembre 2017.

Cambierà fisionomia il Babbi Caffè al Palazzo del Capitano nei locali di proprietà comunale e presi a bando, aperti il 16 settembre 2017 attraverso una ristrutturazione con modifiche sostanziali dell’assetto dei locali della caffetteria, gelateria e biscotteria più rappresentativa della città. Da domani il locale sarà chiuso per i lavori. Riaprirà fra non oltre due mesi. La famiglia Babbi, proprietaria dell’azienda dolciaria, lo avviò come biglietto da visita aziendale, in locali storici della caffetteria cittadina, che hanno ospitato i mitici Esperia e Nazionale. Oltre alla direttrice, vi sono impiegati 25 addetti a tempo pieno più altri giovani a chiamata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Babbi Caffè cambia aspetto: "Avremo spazi abbelliti e più ampi" Leggi anche: Il nuovo pronto soccorso è realtà: "Ampi spazi e tempi di attesa ridotti" Leggi anche: Inaugurata la nuova sede del Poliambulatorio Athaena: “Spazi ampi e moderni” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Babbi Caffè cambia aspetto: "Avremo spazi abbelliti e più ampi" - Cambierà fisionomia il Babbi Caffè al Palazzo del Capitano nei locali di proprietà comunale e presi a bando, aperti il 16 settembre 2017 attraverso una ristrutturazione con modifiche sostanziali dell’ ... msn.com

Passato un buon weekend È ora di pensare al prossimo, domenica Babbi per le Strade. C'è ancora tempo oggi e domani per iscriversi alla Corsa o alla Camminata e alla Polenta a cura della Pro Loco Carignano Caffetteria Delle Chiacchiere O Telefonicame - facebook.com facebook

Da Al caffé del Cappellaio Matto: Babbo Natale e altri supereroi #BabboNatale #Batman #fisica #Flash #LanternaVerde #matematica #Superman x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.