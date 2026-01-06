Il Babbi Caffè cambia aspetto | Avremo spazi abbelliti e più ampi

Il Babbi Caffè al Palazzo del Capitano si rinnova, offrendo spazi più ampi e moderni. La ristrutturazione, avviata in seguito all’assegnazione mediante bando, ha comportato modifiche sostanziali all’assetto della caffetteria, gelateria e biscotteria più rappresentativa della città. L’obiettivo è migliorare l’esperienza dei clienti mantenendo l’identità storica del locale, che ha riaperto il 16 settembre 2017.

Cambierà fisionomia il Babbi Caffè al Palazzo del Capitano nei locali di proprietà comunale e presi a bando, aperti il 16 settembre 2017 attraverso una ristrutturazione con modifiche sostanziali dell’assetto dei locali della caffetteria, gelateria e biscotteria più rappresentativa della città. Da domani il locale sarà chiuso per i lavori. Riaprirà fra non oltre due mesi. La famiglia Babbi, proprietaria dell’azienda dolciaria, lo avviò come biglietto da visita aziendale, in locali storici della caffetteria cittadina, che hanno ospitato i mitici Esperia e Nazionale. Oltre alla direttrice, vi sono impiegati 25 addetti a tempo pieno più altri giovani a chiamata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

