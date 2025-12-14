Un piano da 2 milioni in via Tazzoli Salto di qualità per il centro sociale

Il centro sociale di via Tazzoli a San Fruttuoso si appresta a vivere una trasformazione significativa grazie a un investimento di 2 milioni di euro. Dopo anni di inattività, il progetto segna un nuovo inizio, puntando a migliorare gli spazi e le attività offerte alla comunità. Una svolta importante per il quartiere, che guarda al futuro con rinnovato entusiasmo.

Il Centro sociale polifunzionale di via Tazzoli, a San Fruttuoso, dopo tanti anni di stand by è pronto a cambiare volto. E a tornare, finalmente, a essere davvero polifunzionale. Con la firma della convenzione tra il Comune di Monza e la Cooperativa sociale Monza 2000 (che lo gestisce dal 2009) prende forma un progetto da 2,3 milioni di euro che punta a riqualificare l’edificio, rilanciare i servizi e restituire centralità a uno spazio da tempo invocato dai cittadini del quartiere. L’intervento, ambizioso e atteso, riguarda non solo la parte di accoglienza abitativa, ma l’intero complesso di via Tazzoli 29: dalla riapertura del ristorante alla valorizzazione degli spazi culturali e di socialità, fino alla piena fruibilità della chiesetta interna, che potrà tornare a essere utilizzata non solo per il culto ma anche per iniziative della comunità, una volta adeguata alle norme di sicurezza dei vigili del fuoco. Ilgiorno.it

