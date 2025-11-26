Novello Casali Fdi | Da 340 alloggi di edilizia sociale si è passati a 86 risultato non all' altezza dei bisogni

"Il progetto Novello si è trasformato negli anni in una grande macchina che, invece di creare appartamenti, ha finito per inghiottirli". Lo scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia Marco Casali in merito alle ultime novità del cantiere Novello. "Nel 2015 il Sindaco Paolo Lucchi.

CAPITIGNANO, Giffoni Sei Casali. Tra i vicoli di Capitignano, profumi d’autunno e tradizioni: la 12ª edizione di “San Martino Castagne e Vino” ci regala ancora una volta l’anima più autentica dei Picentini. Castagne fumanti Vino novello Musica popolar - facebook.com Vai su Facebook

Marco Casali: "È l’ora dell’alternanza. Risolverò i ’misteri’ di Novello e Bufalini 2" - Marco Casali (sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e dalla lista civica Insieme Casali Sindaco) è quello che più tiene la scena con compiacimento tra i ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Snobbati dal Fondo Novello: "Non ci danno notizie" - Marco Casali (FdI) ha chiesto la convocazione di due commissioni consiliari. Scrive ilrestodelcarlino.it